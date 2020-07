La segnalazione dei nostri lettori: area verde ridotta a cumulo di erbacce in via Garibaldi

Giunge alla nostra redazione l’ennesima segnalazione dello stato di degrado ed abbandono in cui versano gli spazi verdi – e non solo – della nostra città.

Stavolta ad essere oggetto di lamentela sono le condizioni in cui versa la villetta di via Garibaldi, che si trova vicino allo spartitraffico che immette sulla via Kennedy per gli automobilisti che giungono da Merì. L’area verde è diventata una discarica di rifiuti di ogni genere e di erbacce infestata da topi e zanzare. Non è la prima volta che i residenti della zona sono costretti a denunciare agli uffici comunali il degrado della zona.

L’assessore al verde pubblico Angelo Paride Pino, da noi raggiunto telefonicamente, ha assicurato l’intervento a partire da lunedi’ da parte degli operai comunali, attualmente impegnati nell’azione di scerbamenro nella zona Petraro.