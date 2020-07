Gioiosa Marea, evade dagli arresti domiciliari. Arrestato 59enne

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno arrestato, in flagranza di reato, un 59enne barcellonese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.

Nel corso di un servizio di controllo nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i Carabinieri non hanno trovato l’uomo presso la propria abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari. Sono pertanto scattate le ricerche che hanno consentito di rintracciare il 59enne in un appartamento diverso, nelle vicinanze del proprio domicilio. L’uomo pertanto è stato arrestato, in flagranza di reato.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.