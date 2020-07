Libri per noi: dal Catania Book Festival, la voce del direttore Simone Dei Pieri

Tutto è iniziato due anni fa, quando quattro ragazzi ebbero l’idea di creare il festival del libro di Catania. Ovviamente non erano gli unici. Nella città etnea c’era già una fiera dedicata a lettori, editori e curiosi: l’Etna Book Festival. Nonostante tutto, il quartetto guidato da Simone Dei Pieri si fece promotore di organizzare il Catania Book Festival.

Il festival del libro di Catania ha ricevuto il riconoscimento al merito da parte del sindaco Salvo Pogliese, per aver dato lustro alla città, dato vita ad un evento che desidera rilanciare l’economia locale, attraendo editori, scrittori e lettori.

“Il nostro progetto – puntualizza Simone Dei Pieri – è quello di poter dare uno slancio culturale alla nostra città, portando qui il primo Festival del Libro e della Letteratura. Catania infatti non ha nulla da invidiare agli altri grandi eventi letterari che si svolgono in tutt’Italia e ad altri Festival europei.”

Oggi, Simone è il direttore artistico del Catania Book Festival e mi racconta che i libri fanno parte della sua vita da sempre, prima con i fumetti di Topolino e poi con la collana dei Piccoli Brividi e “le cronache del mondo emerso” di Licia Troisi, mi trovo davanti ad una giovane di soli 27 anni, pieno d’idee, d’iniziative, di voglia di fare e di diffondere “il suo credo” che poi altro non è che il messaggio del Catania Book Festival.

Per via della pandemia da Covid-19, il messaggio è cambiato profondamente, mentre prima il festival gridava il messaggio di costruire iniziative culturali, adesso invece chiede alle istituzioni il riconoscimento del diritto alla cultura, un diritto strettamente legato con il diritto allo studio, ma che si tratta di un diritto non accessibile a tutti, infatti salvo le librerie scolastiche e comunali, oggi ci sono paesi dove non tutti hanno la possibilità di leggere, poiché i prezzi dei libri non sono sempre economici, quindi è necessario consentire un diritto alla cultura ed alla lettura accessibile a tutti. Negli ultimi anni, passi avanti sono stati fatti soprattutto con l’accesso ai musei, ma i ragazzi del Festival vorrebbero fare di più. Simone mi racconta anche di aver ricevuto insieme al suo staff, la richiesta di partecipare come organizzatori al Festival Internazionale del Libro di Torino, notizia che lo ha lasciato sconvolto, poiché non pensava di ricevere l’attenzione da parte di chi organizza fiere da più tempo di loro, questa novella è stata per lui ed il suo staff motivo di grande orgoglio.

Tuttavia, Simone è pur sempre un sognatore, instancabile ottimista e rivoluzionario, c’è chi lo vorrebbe come editore, ma nonostante tutto preferisce rimanere il direttore artistico del Catania Book Festival, perché lui ci tiene al suo lavoro, si occupa con passione e con dedizione al suo obiettivo, trasmettere un messaggio e non badare troppo alle presenze ma soprattutto lasciare un segno nel cuore delle persone, soprattutto quando il festiva sarà finito. Perché il festival non è solo dal 8 al 10 di ottobre all’istituto Ardizzone Gioeni di Catania, ma è una festa che deve durare tutto l’anno.

Al link seguente, la video-intervista:

https://www.facebook.com/watch/?v=263167711576024