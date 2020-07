Consiglio comunale su Spinesante, la Protezione civile attende ancora la quantificazione dei danni

Il consiglio comunale straordinario sull’erosione del litorale di Spinesante, convocato su richiesta del consigliere Nicola Marzullo, non ha fornito le risposte attesa dei residenti della zona. Restano le preoccupazioni per il rischio che in inverno una nuova mareggiata possa creare ultoriori danni alla litoranea, già duramente colpita dagli eventi del dicembre 2019.

Alla seduta del 14 luglio scorso era presente l’Ing. Bruno Manfrè, delegato del dirigente regionale della Protezione Civile, Salvatore Cocina, che ha potuto fornire pochi elementi, se si escludono le rassicurazioni sull’iter per l’ottenimento dello stato d’emergenza e l’impegno a velocizzare la gara per l’affidamento della progettazione per la riqualificazione del tratto di litorale tra il torrente Termini e il Longano, un progetto preliminare preesistente alla mareggiata di dicembre. La Protezione civile potrà intervenire i sopralluoghi solo dopo la quantificazione dei danni. “Le parole dell’ing. Manfrè – afferma Marzullo – sono chiare e rimandono la responsabilità agli uffici tecnici comunale, che dovranno predisporre le schede per la definizione dei danni subiti nella zona. Ho notato con dispiacere l’assenza dei due maggiori interlocutori alla seduta del consiglio comunale, l’assessore Angelo Paride Pino e l’ing. Carmelo Perdichizzi, che avrebbero dovuto raccogliere le sollecitazioni del consiglio comunale e dello stesso funzionario della Protezione civile”. La mancanza di interlocuzione diretto con i responsabili dell’amministrazione in questa vicenda è stata sottolineata anche dal movimento Città Aperta.

“Durante il dibattito in aula – si legge in una nota – i Consiglieri hanno, a più riprese, lamentato l’assenza dell’assessore al ramo, Angelo Paride Pino, e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. Carmelo Perdichizzi. Non è stato infatti possibile chiarire alcune contraddizioni emerse in seno alle commissioni consiliari. Quello che manca è la trasparenza, avevamo chiesto che venissero quantificati i danni, che si spiegasse alla città per quali specifici interventi sono stati spesi in somma urgenza 450.000 euro. Gli assessori presenti, Tommaso Pino e Nino Munafò, si sono limitati a dire che tutto quello che si poteva fare è stato fatto. Risposte inaccettabili così come è inaccettabile che si continui a prendere in giro la cittadinanza anche con promesse fatte nei bar alla presenza di deputati regionali. È ora che la politica torni ad agire con serietà e nelle sedi opportune!”.

Nel corso della seduta, i Consiglieri di opposizione hanno formalizzato una mozione volta a sollecitare l’amministrazione a sottoscrivere il Contratto di Costa e di fiume.

“Da almeno due anni sollecitiamo questa adesione – ha affermato il Consigliere Raffaella Campo – gli altri Comuni hanno perfettamente compreso l’importanza di consorziarsi per poter pianificare interventi ampi e duraturi, ma non il nostro, purtroppo. L’amministrazione Materia, nonostante gli sbandierati appoggi in Regione, rifiuta gli strumenti messi a disposizione dalla Regione stessa, così come ha scelto di non consorziarsi con Milazzo per poter accedere ai finanziamenti europei, scelte miopi dettate da incompetenza e inerzia”.