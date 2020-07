Barcellona, marciapiedi e piazze invase dalle erbacce

Continuano le segnalazioni dei lettori per le condizioni di abbandono in cui versano i marciapiedi e le piazze della città.

I residenti di via Rosmini nel quartiere Petrano tornano a sottolineare la presenza di erba alta sui marciapiede, che rede complicato il passaggio dei pedoni soprattutto anziani che abitano nella zona. Si tratta dell’ennesima segnalazione in un tratta di strada che ciclicamente viene abbandonato da chi di competenza.

Analoga segnalazione arriva anche della zona di San Francesco di Paola, dove la piazza antistante la chiesa è tornata ad essere invasa da erbacce. L’ultimo intervento era stata curare degli stessi residente in occasione della festa del Santo, ma adesso la situazione è critica e favorisce la presenza di insetti e zanzare. “Ovunque si vada – coomneta un residente – sembra di essere in una giungla. È mai possibile non effettuare lavori di pulizia e quant’altro e lasciare tutto nell’indifferenza? Com’è possibile tutto questo, ma soprattutto perché?”.