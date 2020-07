I residenti di via Milite Ignoto alle prese con la carenza d’acqua

E’ un problema che si ripete ciclicamente quello della carenza d’acqua distribuito dalla rete idrica comunale nella via Milite Ignoto. Secondo quanto riferito dai residenti in alcuni tratti della strada, che collega la zona di Sant’Andrea all’area balneare di Calderà, il sistema di risalita dell’acqua pubblica va in tilt con la stagione estiva per la riduzione della portata della rete idrica.

“Siamo esasperati – affermano gli abitanti – e chiediamo una soluzione definitiva di questa situazione che durante il periodo estivo ormai da parecchi anni continua ad alimentare un evidente disagio”.