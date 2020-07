A Barcellona nasce una nuova dipendenza: “l’assuefazione da sacchetto della spazzatura”

Esiste una nuova e pericolosa dipendenza a Barcellona P.G., si è cercato timidamente di contrastarla, forse si pensava che, come le mode passeggere, sarebbe terminata lasciando un pallido ricordo, eppure da più di un anno, non siamo riusciti a sconfiggerla, anzi il fenomeno ha mostrato una notevole recrudescenza. Si tratta dell’ “assuefazione da sacchetto della spazzatura”. Sembra infatti che alcuni cittadini, o persone che transitano per la città del Longano, appena vedono un sacchetto dell’immondizia abbandonato siano irresistibilmente attratte da quella busta bianca annodata e solitaria; sono spinte a ripassare per quel malcapitato luogo per gettare altri sacchetti e altri ancora, pare che questi cittadini provino un sottile piacere nell’abbandonare i rifiuti furtivamente, alle volte si tratta di piccoli sacchetti bianchi, atre di grossi sacchi neri, c’è anche chi abbandona cassette di legno e persino piccoli elettrodomestici. Il rifiuto viene abbandonato di nascosto dall’automobilista, che parcheggia nelle vicinanze, oppure lanciato direttamente dal veicolo in corsa; purtroppo la soddisfazione dura poco e queste persone sono istintivamente spinte a ritornare sul luogo e a ripetere il loro gesto all’infinito.

Le mie parole sono ironiche, ma penso che il problema sia reale, come dimostrano le micro-discariche sparse per la città e le segnalazioni di diversi cittadini, quelli veri, che hanno senso civico, che hanno avuto la pazienza di adeguarsi al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti – che sia stato o meno condiviso – che non accettano di vedere la loro città sporca e maleodorante o semplicemente, e a buon diritto, di avere cumuli di immondizia sotto casa.

In particolare vorrei denunciare la situazione venutasi a creare nella zona in cui abito, in uno dei tunnel che si trovano sotto la stazione ferroviaria, lungo la nuova strada che parte dal Palazzetto dello sport di Aia Scarpaci e la piazzetta di Sant’Antonino. Uscendo dalla galleria, a sinistra si arriva all’Agenzia delle entrate e a destra si procede verso la via del Mare. Il tunnel è parallelo a quello che porta ai citati uffici, il quale risulta pulito, mentre quello di cui parlo, seppur regolarmente utilizzato, ai bordi è pieno di rifiuti e alle volte il conducente è costretto a fare lo slalom per evitare di centrare rifiuti di ogni genere; la galleria è pochissimo illuminata, è maleodorante ed è impossibile avventurarsi a piedi. Completa il quadro l’intera strada che conduce al passaggio, ai cui bordi si trovano ancora rifiuti e dove i marciapiedi sono invasi da sterpaglie, nate tra le mattonelle, a da rovi che traboccano dai terreni circostanti, che circondano, come fosse il castello della Bella addormentata, l’edificio dell’Istituto Ferrari e Medi. Anche la piazzetta di Sant’Antonino è visibilmente trascurata, là si scontrano gli sforzi dei volontari che cercano di tenere pulito con l’azione di chi abbandona bottiglie e cartacce sul mattonellato coperto da sporcizia e aghi di pino.

Mi duole sottolineare tali azioni incivili, ma, pur non dimenticando le bellezze e potenzialità della mia città, faccio parte di coloro che si indignano per i suoi aspetti negativi e per l’inciviltà di alcune persone; queste, secondo il mio parere personale, non sono state adeguatamente sensibilizzate una volta che è partito il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, né forzatamente educate alla disciplina.