Sara Recupero avrebbe compiuto otto anni, i genitori chiedono chiarezza sulle cause della sua morte

Oggi avrebbe compiuto otto anni, ma non potrà più festeggiare il suo compleanno. Ad impedirlo è stato un destino crudele, che ha stroncato la giovane vita di Sara Recupero il 9 febbraio scorso, prima che il mondo intero si fermasse per l’emergenza Covid-19.

Nonostante Sara non sia più tra noi, la mamma Alessia Caliri oggi preparerà lo stesso una piccola torta per lei, come ha sempre fatto da otto anni a questa parte, perchè le persone che amiamo non vanno mai completamente via dalla nostra vita, anche se una sorte atroce ha inflitto ai genitori il dolore peggiore che avrebbero mai potuto sopportare: la perdita prematura di una figlia, ma anche il tormento di non conoscere con esattezza le cause che l’hanno strappata dalle loro braccia.

Sara Recupero

Sara Recupero è morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale dove era stata ricoverata due mesi prima per un’emorragia cerebrale. Dopo un un periodo di riabilitazione trascorso al Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, la bambina sembrava essersi ripresa del tutto tanto da voler ritornare a scuola il 27 gennaio 2020 per riappropriarsi della sua vita quotidiana. L’unico malessere che l’assillava di continuo era una tosse persistente, che si era già manifestata dieci giorni dopo il primo ricovero in ospedale.

Sara, quindi, aveva superato bene anche il periodo di riabilitazione senza riportare alcuna grave conseguenza. Per i genitori è, quindi. inspiegabile il motivo per cui la notte tra l’8 e il 9 febbraio la situazione sia precipitata improvvisamente e in maniera così irrimediabile da rendere impossibile qualsiasi intervento per salvarle la vita. Sara è deceduta subito dopo per una crisi respiratoria all’ospedale di Milazzo senza che i medici potessero fare nulla per stabilizzarla e farla trasferire nel reparto di terapia intensiva del Policlinico di Messina.

Incapaci di comprendere quale sia stato il male che abbia portato via la loro bambina, il giorno dopo i funerali, Alessia Caliri e Sebastiano Recupero hanno presentato una denuncia contro terzi alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, affinchè venisse fatta piena luce sulle cause del suo decesso. A seguito dell’esposto il pm Matteo De Micheli ha disposto così la riesumazione del cadavere per procedere all’esame autoptico eseguito successivamente il 16 febbraio scorso. Tuttavia, sono trascorsi cinque mesi, ma ancora la famiglia di Sara, assistita dagli avvocati Salvatore La Fauci e Tanino Cicirella, non ha ricevuto alcuna notizia sull’esito della perizia.

“Non accusiamo nessuno – dichiara la madre Alessia – vogliamo solo sapere il motivo per cui mia figlia, che si era perfettamente ripresa da un delicato intervento chirurgico, si sia sentita improvvisamente male senza che si potesse fare nulla neppure per intubarla”.

Sara Recupero era una bambina bellissima con due grandi occhi castani aperti sul mondo. Prima del 13 dicembre 2019 era sana e vivace. La sua odissea è iniziata proprio quel maledetto giorno, quando è stata ricoverata al Policlinico di Messina a seguito di un malore causato da un’emorragia cerebrale dovuta ad una malformazione artero-venosa. Dopo aver trascorso dieci giorni in terapia intensiva è stata spostata nel reparto di Neurochirurgia per poi essere trasferita il 3 gennaio 2020 al Centro Neurolesi per la riabilitazione necessaria dopo un intervento chirurgico e un periodo di coma. Il 25 gennaio il calvario della piccola sembrava essere finito con la dimissione dal centro. Nulla, quindi, avrebbe fatto presagire il tragico epilogo finale. Purtroppo questa storia non ha avuto il lieto fine che tutti avrebbero sperato e Sara il 9 febbraio scorso è voltata in cielo tra gli angeli.

Oggi i suoi genitori, oltre a ricordarla con grande amore, chiedono di poter almeno conoscere il nome del male oscuro che ha fatto cessare il suo cuore di battere, prima che potesse diventare un’adolescente spiensierata e poter coltivare i suoi sogni futuri d’adulta.