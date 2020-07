Noicisiamo rivendica l’impegno per la riqualificazione della piazza a Portosalvo

I lavori per il completamento dell’intervento di riqualificazione nella piazza centrale di Portosalvo sono ripresi, dopo una fase di stallo legata anche l’emergenza Covid-19. L’area antistante la chiesa dedicata a Papa Giovanni Paolo II prende ormai forma e sta procedendo verso l’ultimazione che regalerà al borgo un punto di ritrovo e di aggregazione importantissimo che finora è mancato all’intera comunità della frazione collinare barcellonese.

Il gruppo #Noicisiamo, attraverso una nota del Consigliere Comunale Salvatore Imbesi, rivendica le battaglie in Consiglio Comunale affinché la nuova piazza prendesse forma.

“Oggi sorridiamo – scrive Imbesi – quando, a ridosso delle elezioni amministrative, vediamo avvicinarsi alla piazzetta personaggi in cerca d’autore, che quasi vorrebbero intestarsi la paternità di un iter ormai in dirittura d’arrivo. Noi, se sarà il caso, lasceremo parlare le carte. Lasceremo raccontare a ciò che è scritto le contrapposizioni a viso aperto che il sottoscritto ha avuto con la precedente Amministrazione Comunale. La gente sa, non ha bisogno di essere istruita su come funzionano certe dinamiche. E’ chiaro che chi passa da una parte all’altra senza pensarci su due volte ha ben poco da insegnare e pochissime battaglie da intestarsi. A fari spenti ci siamo spesi per Portosalvo e continueremo farlo. Come, sempre a fari spenti, lo abbiamo fatto durante la recente emergenza Covid-19, lasciando agli altri il prestigio di concedersi agli obiettivi delle fotocamere”.