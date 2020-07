Novara di Sicilia, furto di piante ornamentali in un vivaio di contrada Scellia

Furto di piante ornamentali in un vivaio sulla strada statale 158 che collega Mazzarrà Sant’Andrea a Novara di Sicilia.

Il titolare dellìazienza agricola “L’Impero Verde”, con sede a Mazzarrà Sant’Andrea, ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Novara di Sicilia, dopo aver notato il furto avvenuto nel terreno di proprietà in contrada Scellia.

Secondo quanto riferito dal vivaista, ignoti si sarebbero introdotti nel fine settimana all’interno dell’azienda agricola, portando via circa 25 mila piantine ornamentali del tipo Citrus Volkameriana, sulle 30 mila che erano state piantate qualche giorno fa. I ladri hanno inoltre rubato anche la semina di altre piante, poste a dimora in una settantina di vasi.

I militari dell’Arma, coordinati dal luogotenente Luigi Morabito, hanno raccolto la denuncia ed avviato gli accertamenti, resi difficili dall’assenza nel vivaio di un impianto di videosorveglianza.