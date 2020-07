Matteo Francilia è il responsabile enti locali della Lega in Sicilia orientale

Il segreto regionale della Lega, il senatore Stefano Candiani, ha ufficializzato la nomina di Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo e commissario del carroccio in provincia di Messina, quale nuovo responsabile enti locali del partito di Salvini in Sicilia orientale. L’annuncio è arrivato durante una conferenza stampa che si è tenuta a Catania.

Francilia lavorerà con il segretario regionale Stefano Candiani e con i due nuovi vice segretari regionali del partito di Salvini, il catanese Fabio Cantarella e il sindaco di Chiusa Sclafani Francesco Di Giorgio, per definire le linea guida della Lega nelle prossime elezioni amministrative.

“Ringrazio il senatore Candiani per la fiducia – sottolinea Francilia – e per me si tratta di un incarico molto stimolante, considerato che credo nella centralità degli enti locali. Con queste nomine, che vedono i sindaci in prima linea, la Lega si conferma sempre di più il partito dei territori e degli amministratori locali. Il nostro ambizioso obiettivo è di migliorare le più recenti classifiche sul gradimento degli amministratori locali della Lega a livello nazionale e vedere in questa graduatoria tanti colleghi siciliani che hanno scelto il partito di Matteo Salvini”.

Allo stesso Francilia abbiamo chiesto notizie sulla scelta elettorale della Lega a Milazzo e Barcellona. Se nel centro mamertino si profila una spaccatura con la coalizione del centrodestra ed una corsa per certi versi solitaria a sostegno del candidato Lorenzo Italiano, con cui era stato un accordo alcune settimane fa, a Barcellona gli uomini del Carroccio stanno valutando l’opportunità di proporre due liste, una prima istituzionale, con il simbolo della Lega, ed una lista civica collegata, in cui dovrebbero confluire i candidati vicini al deputato regionale Antonio Catalfamo.