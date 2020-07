Barcellona, perde il controllo dell’auto: ferite sette persone a Fondaconuovo

Incidente stradale con sette feriti costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il sinistro si è verificato poco prima della 20 nel quartiere Fondaconuovo. Secondo la prima ricostruzione della Polizia municipale, un uomo alla guida di un’auto, in condizioni psico-fisiche alterate, si è sentito male ed ha urtato una macchina parcheggiata e investito alcune persone che si trovano nei pressi della statua di Padre Pio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso. Sono sette le persone che hanno fatto ricorso alle cure del medici, per i traumi riportati nell’impatto. Non sarebbero in pericolo di vita.