Barcellona, per il rientro a scuola probabile il trasferimento degli alunni in altri plessi

Il rientro in classe per gli alunni delle scuole dell’obbligo a Barcellona sarà condizionato dalle norme anti-Covid e dal rischio di un nuovo ricorso alla didattica a distanza. I parametri per il ritorno in aula sono in continua evoluzione e già oggi le direzioni didattiche stanno lavorando per rimodulare la capienza delle scuole in funzione del numero degli alunni. Restano ancora tanti nodi da sciogliere e la riunione di venerdì scorso, convocata nell’antisala consiliare tra i rappresentanti dell’amministrazione e i dirigenti scolastici, è così diventata interlocutoria e preliminare rispetto alla soluzione dei tanti problemi sollevati in quella sede.

Tante sono le situazioni di difficoltà riscontrate soprattutto per la garanzia del distanziamento tra alunni all’interno di aule, troppo spesso piccole per classi numerose. Secondo gli ultimi parametri, che avrebbero ridotto le distanze, in un’aula di 40 mq potranno entrare circa 20 alunni. I dirigenti predisporranno adesso una relazione dettagliata in vista di una nuova riunione, questa volta operativa, per poi ottenere dal Comune le risposte necessarie, nel limite delle risorse a disposizione. Al momento è emersa la volontà di riaprire quei plessi non più utilizzati e sottodimensionati per mancanza di alunni, come Portosalvo che ricade nell’IC Militi e Gala, che, diversamente da quanto riportato nei giorni scorsi sulla stampa, è plesso collegato all’IC Balotta di Pozzo di Gotto. Si attende il completamento dei lavori della Destra Longano, che andrà a coprire le esigenze della scuola media Bastiano Genovese, ed è stata ipotizzata la riapertura dei plessi di Cannistrà, Acquaficara e nella zona di via Cambria in contrada Militi. Dai dirigenti è arrivata poi la richiesta di effettuare un monitoraggio di tutte le scuole per verificare la disponibilità di aule non utilizzate, da assegnare ad altri istituti. In quest’ottica, l’amministrazione ha già anticipato la volontà di trasferire i bambini dell’asilo nido Pater Pan, che ricade nell’area di competenza dell’IC Bastiano Genovese, dalla zona Cairoli al rinnovato plesso di Panteini, a Pozzo di Gotto. L’esigenza si è resa necessaria dopo il mancato rinnovo dell’affitto dei locali privati che ospitavano la struttura, per garantire un risparmio economico all’ente comunale in una fase di riequilibrio del bilancio. Per l’utilizzo di strutture in quartieri diversi dalla naturale collocazione degli alunni, i dirigenti hanno chiesto un servizio di trasporto a carico del Comune, per non penalizzare i genitori che non hanno la possibilità di spostarsi con mezzi propri.

All’incontro con i dirigenti della scuole dell’obbligo barcellonesi per il Comune erano presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Angelita Pino, l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino ed il dirigente dell’ufficio tecnico Gaetano Schirò. L’Amministrazione, da parte sua, si è messa disposizione per affrontare le criticità con il supporto dei 230 mila euro assegnati dallo Stato per i primi interventi di adeguamento degli spazi. “Si cercherà – affermano l’assessore Tommaso Pino ed al Dirigente all’edilizia scolastica – di trovare le soluzioni più appropriate per riscontrare positivamente, per quanto possibile, le richieste di tutte le scuole, sulla base delle risorse stanziate dal Ministero in favore del nostro Comune, certamente insufficienti per risolvere i tanti problemi determinati dalle nuove prescrizioni governative causate dall’emergenza, ma che può certamente rappresentare una base di partenza”.

E’ stato affrontato anche il tema della mensa scolastica: “Il servizio – ha fatto sapere l’assessore Angelita Pino – fatti salvi eventuali imprevisti, inizierà regolarmente già dal mese di ottobre, fermi i necessari accordi con la ditta aggiudicataria dell’appalto, la quale dovrà preliminarmente fornire al Comune tutte le garanzie circa l’adeguamento del servizio alle nuove previsioni”.