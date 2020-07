La strage di via D’Amelio, Barcellona ricorda la poliziotta Emanuela Loi

L’Amministrazione comunale, su iniziativa dell’assessore alla cultura Angelita Pino, ha organizzato giovedì 16 luglio, alle 18.30, presso l’Auditorium Magg. La Rosa, un convegno per ricordare la figura della poliziotta Emanuela Loi, una delle vittima della strage di via d’Amelia del 19 luglio 1992. L’incontro si svolge nell’ambito della rassegna “I mille volti dell’essere donna”, programmata per marzo e non più tenutasi a causa delle note restrizioni da Covid 19.

“Per commemorare l’indimenticato e indimenticabile giudice Paolo Borsellino – si legge in una nota dell’assessore Angelita Pino – vittima insieme alla propria scorta del terribile attentato di Via D’Amelio il 19 luglio 1992, dove perse la vita insieme agli agenti della sua scorta, si ricorderà Emanuela Loi (facente parte proprio della scorta di Borsellino) e le tante altre donne vittime di mafia. Vittime di fatto perché hanno perso la vita a causa di attentati mafiosi, ma “vittime” anche nell’anima, perché hanno perso marito, figli, fratelli, ed ancora “vittime” del sistema mafioso, cui hanno deciso loro malgrado di affiliarsi per non restare schiacciate, o semplicemente per restare in vita”.

Ad esprimere una loro riflessione sul questo tema, sono stati invitati i magistrati della Procura di Barcellona, Emanuele Crescenti e Rosa Barbiera, ed alcuni rappresentanti dell’associazionismo impegnato nel sensibilizzare le coscienze, per prevenire fatti drammatici o fare in modo che questi non abbiano a ripetersi. Sarà presente all’incontro l’Avv. Rita Ielasi (Presidente dell’Associazione Cammino), nonché l’Avv. Melangela Scolaro insieme al Prof. Tindaro Di Pasquale, Presidente dell’Associazione “Paolo vive”. L’incontro, che si terrà nel rispetto delle norme anti Covid, sarà moderato da Giulia Carmen Fasolo, operatrice di “Frida ONLUS”. Parteciperanno all’incontro anche i ragazzi della Consulta giovanile, presieduta da Filippo De Pasquale, presenza importante e simbolica in quanto, come recita una delle più belle frasi del compianto magistrato: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo”.