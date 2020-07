Barcellona, la visita del governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia

Primo appuntamento dell’anno sociale per il presidente del Rotary Club di Barcellona, Avv. Francesco Giunta, che accolto Venerdì 10 luglio 2020, presso l’Helios Garden di Marchesana, la visita amministrativa del Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia – Malta Ing. Alfio Di Costa.

Il neo presidente nell’occasione ha esposto il suo programma per il nuovo anno sociale 2020-2021.

Il Governatore. dopo aver illustrato gli attuali obiettivi distrettuali ed internazionali del Rotary, ha ricordato la crescita del Club di Barcellona, che in pochi anni è diventando una realtà importante nel territorio in cui opera.

Durante la serata, è intervenuto anche il dott. Domenico Munafò, Sindaco del Comune di Terme Vigliatore, che ha portato il suo saluto, ringraziando il Rotary in tutte le sue componenti, per l’attività di service che svolge in favore di tutti i cittadini, ed in particolare di coloro che hanno più bisogno, e per l’occasione l’amministrazione comunale ha dedicato al Club una bella aiuola nella piazza Marchesana, con i colori del Rotary.

A fine serata il Club ha insignito il suo Past President dott. Attilio Liga della “Paul Harris Fellow”, in riconoscimento dell’attività di servizio svolta durante l’anno sociale appena concluso.