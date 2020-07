Terme Vigliatore, Feminò chiede la svolta politica: “Altrimenti la parola agli elettori”

Risulta ancora bloccato il finanziamento del ripascimento costiero del tratto “Cannotta – Acquitta “;

Non si sono ancora materializzati i lavori per il rinnovo totale dell’impianto d’illuminazione, di tutto il Comune;

Non si hanno notizie del mancato inizio dei lavori relativi al consolidamento e allargamento del Ponte Termini;

Del Teatro, opera scelta a discapito del Campo Sportivo, non si conoscono i tempi di realizzazione;

Non sono stati ancora messi in opera i lavori previsti dai cantieri di lavoro, mentre in altri comuni limitrofi risultano addirittura ultimati e consegnati;

Si è fatto poco o nulla per riqualificare diverse aree urbane;

Le Strade Provinciali e Comunali che insistono sul nostro territorio non sono state bitumate;

Non ci si è dotati di uno strumento urbanistico definitivo, comprendente anche la zona a mare, per incoraggiare ogni forma d’investimento;

Per ultimo, ma non per importanza, non è stato studiato uno strumento programmatico chiaro, utile e necessario per il rilancio dell’economia, iniziando dalla ricostruzione della macchina amministrativa con la definizione della non più rinviabile stabilizzazione dei precari.

EPPURE LA GENTE ci ha dato ampia fiducia!

Ha creduto in noi, si è fidata di noi perché negli ultimi anni Terme Vigliatore è vistosamente cresciuta, dimostrando una positiva progressione.

OGGI noi cosa offriamo al paese?!

IMMOBILISMO!

BEGHE POLITICHE!

CONFLITTI INTERNI!

SE non si ha l’intenzione di rendere orgogliosi e fieri gli abitanti della nostra comunità, SE non si ha l’intenzione di dar loro delle possibilità di realizzazione e crescita, allora diventa doveroso meditare un possibile passo indietro, rimettendo il mandato nelle mani dei CITTADINI!

Non è il momento di cercare colpevoli, come anche non si può addebitare il mal fatto ad un singolo, ma per certo, chi ha ricoperto e ricopre incarichi di rilievo ha la sua parte di responsabilità.

Oggi se è rimasto un filo comune che ci possa far operare in collegialità è il rispetto verso i cittadini, non si può e non si deve fallire, soprattutto per evitare un gioco al massacro che vedrebbe come vittima sacrificale l’intero Comune.

Allora, forti anche dell’esperienza del Coronavirus, PROVIAMO A RITROVARE lo spirito iniziale dal quale tutto è partito e che ci ha fatto stravincere, ripartendo dalla gente, con la gente e per la gente, prospettando una concreta possibilità di alternativa all’anonimato offerto fino adesso, con queste premesse ci sarò… pronto a metterci la faccia.

Il consigliere comunale Domenico Feminò