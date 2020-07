Cutroni Zodda, riaperta l’unità di riabilitazione. Il plauso del Dr Quattrocchi

Dopo ben 103 giorni di stop, si è registrato il nuovo via alle attività di riabilitazione presso il Servizio Ospedaliero del ‘Cutroni Zodda’ di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’U.O.C. Riabilitazione adulti e minori dell’area metropolitana – Unità Operativa Recupero e Riabilitazione Funzionale, stabilimento di Barcellona P.G./P.O. di Lipari diretto dal Dr Giuseppe Quattrocchi ha riaperto finalmente ieri.

“Il Covid-19 ha purtroppo diviso le persone, le ha allontanate, le ha messe in condizioni insolite o uniche. D’altra parte, però, ha anche avvicinato gli animi affini, facendoci rendere conto che è vero:siamo tutti sulla stessa barca e siamo tutti dei potenziali pazienti. Il servizio di riabilitazione del Cutroni Zodda avrebbe potuto fornire dei servizi di riabilitazione post covid, ma non c’è stato il tempo di organizzare i servizi e nonostante i tanti progetti inviati da me alla direzione strategica aziendale, non è stato possibile avere una continuità terapeutica. Oggi apriamo, felici di essere nuovamente nella condizione di poter dare alla cittadinanza, di Barcellona e del suo circondario, la riabilitazione che il paziente chiede. – ha dichiarato il Dr Giuseppe L.J.E. Quattrocchi, direttore dell’unità operativa – Assistiamo i pazienti dalla nascita fino a tarda età, in base a tutte le innumerevoli esigenze che presentano e che hanno necessità di essere aiutati. Durante la pandemia, purtroppo, sono rimasti a casa e non hanno avito la possibilità di fruire di nessun tipo di esercizio riabilitativo. Molti di loro hanno regredito in maniera forte. Già da qualche mese, stiamo intervenendo nonostante l’emergenza ma adesso possiamo riprendere a pieno le nostre attività, cercando di essere repentini e precisi nel fornire assistenza a tutti i pazienti. Ringrazio tutti i miei collaboratori che hanno atteso e sofferto, con passione, abnegazione e spirito di sopportazione, la riapertura del servizio. Oggi, li ho visti felici dopo tanto tempo e questo mi rincuora perchè il loro ritorno mi e ci permetterà di vivere intensamente questa esperienza lavorativa post-covid. Ringrazio la direzione generale e la politica che ci ha affiancato in questa impresa atta alla riapertura”.