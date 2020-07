Via libera ai primi tre pannelli dedicati ai personaggi illustri della città del Longano

La giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella seduta di oggi, ha approvato la delibera, con cui prende atto della proposta avanzata dall’Associazione culturale “Genius Loci” di allocare sul territorio alcuni pannelli informativi su altrettanti personaggi illustri della città del Longano. L’iniziativa è stata sostenuta anche dal Network Culturale di Barcellona, con il contributo diretto in questa prima fase delle associazioni Corda Fratres e Pro Loco Manganaro e dei service cittadini della Fidapa e del Lions.

I personaggi per cui era stata richiesta l’autorizzazione all’installazione circa nove mesi fa erano 15, ma per il momento è stato concesso il via libera solo a tre pannelli. Il primo è quello che raffigura l’arch. Giuseppe Cavallaro, progettista della città, che sarà allocato in piazza Libertà. Un secondo panello, che mette insieme le figure del poeta Bartolo Cattafì, della storico Nello Cassata, del compositore Placido Mandanici e dello storico Filippo Rossitto, sarà sistemato in Piazza Duomo, dove si trovano le statue dei quattro personaggi. Il terzo pannello sarà infine posizionato nel giardino Oasi, accanto alle sculture che ricordano le figure di Nino Pino Balotta, del pittore Nino Leotti e dello studioso Alessandro Manganaro.

La delibera è stata presentata in giunta dell’assessore alla toponomastica Antonio Raimondo, che nell’ultima fase ha seguito l’iter di approvazione dell’istanza.