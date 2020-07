“Valorizzare, raccontare, vivere il patrimonio” in un progetto PON

Modulo: Viviamo il nostro patrimonio

Esperto Interno Prof. Maria Grazia Librizzi

Esperto Esterno Prof. Rosario Andrea Cristelli

Tutor Prof. Katia Scarvaci

Il Progetto PON “Valorizzare, Raccontare, vivere il patrimonio” si inquadra come attività di “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5C – Competenze trasversali in rete organizzato dall’ Istituto di Istruzione superiore Felice Bisazza di Messina, Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Gammeri DSGA Dott.ssa Grazia Verduci con l’Istituto Comprensivo 1 Capo d’Orlando “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”, Dirigente Scolastico Prof. Rinaldo Nunzio Nastasi DSGA Rag. Carmelo Galati Rando. Nello specifico il modulo “Viviamo il nostro patrimonio” è stato audacemente strutturato dall’esperto interno Prof.ssa Maria Grazia Librizzi con la preziosa collaborazione della tutor Prof.ssa Katia Skarvaci. Il progetto punta alla scoperta, alla promozione e alla valorizzazione delle risorse culturali presenti a Barcellona Pozzo di Gotto, mettendole in rete con il patrimonio culturale locale, con l’ausilio dell’esperto esterno Prof. Rosario Andrea Cristelli che ha organizzato gli interventi esterni in sinergia con GALLERIA PROgetto CITTA’ che sostiene anche teoricamente i contenuti del progetto.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Capo D’Orlando 1 “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” durante gli incontri, se pur a distanza, sono chiamati a produrre materiali inediti utili a conoscere l’identità territoriale e funzionali alla promozione e quindi alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Per rendere vivo il rapporto con le polarità culturali oggetto di approfondimento sono stati chiamati a contribuire agli incontri i rappresentanti dei musei e delle realtà culturali che si alterneranno negli incontri video, garantendo una partecipazione attiva con gli studenti. Per il Parco Museo Jalari interverrà l’ avvocato Vera Giorgianni, discendente della famiglia Pietrini e responsabile della promozione e delle attività culturali; per il Museo Etnostorico Nello Cassata interverrà il Direttore Prof. Santino Lombardo; per il Museo Epicentro interverrà lo scultore Nino Abbate mentre per l’Associazione GALLERIA PROgetto CITTA’ dialogherà sul tema del paesaggio l’artista Giovanni Gargano.

Oltre al prodotto finale, verrà realizzato un video sul fumetto dedicato alla storia di Attilio Manca; una storia di cronaca sposata anche dal MIUR, vissuta come ricerca della verità che spera nel trionfo della giustizia che si concretizzerà come componente del lavoro finale, in un video che avrà una colonna sonora inedita, grazie alla preziosa collaborazione con i maestri musicisti Carmelo Imbesi e Carmen Zangara’. Anche la musica sarà quindi protagonista di questa esperienza di ricerca intorno alla bellezza, quella bellezza tanto a cuore a Peppino Impastato che ci ha lasciato in eredità come lezione di vita. Sarà ospite anche laProf.ssa Angela Manca, con cui i ragazzi potranno confrontarsi direttamente, mostrando anche i prodotti finali, con una performance teatrale, con testo inedito della Prof.ssa Katia Scarvaci.