“Terme Mia”, registrato il marchio turistico ufficiale

Si è tenuta oggi nel Comune di Terme Vigliatore una conferenza stampa per presentare alla comunità il risultato di una progettazione di Marketing Territoriale avviata nel mese di aprile, per far fronte alle immediate conseguenze che il Covid-19 ha prodotto sulle aziende locali e in quelle operanti nel settore dei servizi e del turismo in generale.

Il primo passo è stato la creazione del marchio “Terme Mia” al quale seguirà la registrazione dello stesso e la messa in atto di un regolamento che disciplini le modalità di adesione e di utilizzo del logo per tutte le aziende con sede legale nel Comune di Terme Vigliatore che desidereranno aderire. Si è precisato che questo progetto è frutto di consultazioni con rappresentanti di aziende locali, giovani e cittadini, un progetto che nasce dal basso per rinforzare il dialogo e la cittadinanza attiva.

L’amministrazione comunale, con l’assessore al Marketing Territoriale ed al Turismo Federica Sottile, ha voluto lanciare alcune iniziative tese a stimolare il turismo di prossimità verso il territorio:

il lancio di un bando di concorso a premi per la realizzazione di uno Spot promozionale dalla durata di 120 secondi dal titolo #termemia”;

la realizzazione di un foto shooting per le vie del paese al fine di raccogliere materiale fotografico di qualità;

la programmazione di 2 cicli di affissione di manifesti pubblicitari con la campagna “Terme Vigliatore è”;

la realizzazione di una brochure di Terme Vigliatore, ad oggi assente, strumento necessario a fini promozionali;

l’apertura e l’attuale gestione delle pagine facebook @termemia ed instagram #termemiaig;

l’ideazione di una mostra d’arte a cielo aperto “Mare e Legalità”, ad oggi in corso di pianificazione, che fornirà a curiosi, turisti o passanti un pretesto dal forte contenuto culturale per visitare otto punti strategici di tutto il territorio comunale.

“Questo massivo intervento – afferma il Sindaco Domenico Munafò – di marketing territoriale è stato possibile solo grazie al duro lavoro dello staff interno all’amministrazione e della disponibilità di numerosi professionisti che si sono voluti mettere in gioco per il bene della comunità, volendo fornire il proprio apporto in contrasto alle problematiche economiche causate dall’emergenza sanitaria”.