Giornalisti e politici insieme per una causa benefica

Giornalisti e politici saranno in campo stasera per la partita del cuore, organizzata dall’associazione Tirrenico, per sostenere l’attività della onlus di Volontariato “La Casa di Francesco”.

Sul campo privato di contrada Caracocci alle 22 si sfideranno una rappresentativa di giornalisti e di politici, rafforzata da alcuni giocatori dell’Igea 1946, in una partita di calcio a 6 diretta dall’arbitro internazionale Emilio Pellegrino e dal guardialinee di serie A Nino Catania.

Il ricavato della partita andrà interamente in beneficenza per le famiglie povere di Barcellona che vengono assistite dall’associazione di Volontariato “La Casa di Francesco”. Durante la manifestazione ci sarà spazio per esibizioni canore e danzanti. I cittadini sono invitati ad acquistare un tagliando a soli 2 euro per partecipare al sorteggio: in palio una cena per due all’Horizon di Milazzo, una cena per due all’Osteria da Italiano di Tripi e una colazione da Lia ci si.

Nella rappresentativa dei giornalisti ci sarà anche il direttore di 24live Giuseppe Puliafito, che ha accolto l’invito dell’organizzazione per sostenere l’iniziativa benefica. Hanno aderito anche Benedetto Orti Tullo (AmNotizie), Lino Miano (Gazzetta del Sud), Francesco Barca (OrawebTv) e Carmelo Amato (Sicilians), insieme a Santi Cautela e Marco Spada (il Tirrenico) ed ai giocatori dell’Igea, Ciccio Alosi, Natale Gatto, Anthony Genovese e Filippo Crinò.

La rappresentativa dei politici sarà composta dai deputati regionali Antonio Catalfamo e Tommaso Calderone, dagli assessori comunali Antonio Raimondo e Tommaso Pino, dall’ex assessore Gianluca Sidoti e dai consiglieri comunali Gaetano Pino e Alessandro Oliva, rafforzati dai giocatori che hanno indossato la maglia dell’Igea, Francesco Crifò, Giovanni Biondo, Maurizio Dall’Oglio e Alberto Di Salvo.

Ad allenare le due Nazionali, per i giornalisti Benedetto Orti Tullo e per i politici Rosario Catalfamo.

Durante la serata ci sarà anche l’intrattenimento musicale con l’Inno di Mameli suonato al piano dai barcellonesi Piero Mazzeo e cantato da Gabriele Perugini ed uno spettacolo danzante. Presenteranno Domenico Aragona dell’Ass. Tirrenico e Beatrice Ingegneri.