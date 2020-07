Barcellona Pozzo di Gotto ottiene il riconoscimento di “Città che legge”

Barcellona Pozzo di Gotto, anche per il 2020/2021, è stata inserita nell’elenco del prestigioso riconoscimento “Città che legge”. L’iniziativa del CEPELL-Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in sinergia con l’ANCI, sostiene le Amministrazioni comunali impegnate a condurre con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura.

“Una volta ancora – si legge in una nota dell’amministrazione – la nostra città è stata inserita nell’elenco dei Comuni maggiormente impegnati nell’attuazione di un’azione coordinata e collettiva orientata all’incremento degli indici di lettura nel territorio”.

Una Città che legge assicura ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura, agisce per mobilitare i lettori e incuriosire i non lettori, partecipa ainiziative congiunte di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni. Inserimento tra la “Città che legge” anche per il biennio 2020/2021 consente la promozione della cultura nella cornice di un disegno strategico più ampio finalizzato all’innalzamento dei livelli di qualità della vita e alla costruzione di una positiva immagine del territorio e della comunità.

“Il riconoscimento – continua la nota – premia l’impegno costante profuso dalle nostre biblioteche comunali per concorrere alla crescita culturale della nostra comunità attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita“.