Al via i bandi interni all’Asp Messina per i dirigenti di Oncologia e Psichiatria di Barcellona

L’Asp Messina ha predisposto i bandi pubblici interni, che a breve saranno pubblicati sul sito aziendale, per il conferimento degli incarichi di responsabilità ai dirigenti presso alcune strutture ospedaliere della provincia.

Per l’ospedale di Barcellona, sono previste le conduzione dell’Unità Semplice di Oncologia, tesa a dare cure ambulatoriali ai malati oncologici della fascia tirrenica evitando così ai pazienti gli spostamenti a Taormina, e quello del Servizio Psichiatrico di diagnosi. Per gli altri ospedali sono programmati incarichi nel Servizio Psichiatrico di diagnosi per Patti, Milazzo e Taormina, nell’Unità Semplice di Terapia del dolore allocate nei presidi ospedalieri di Patti e Taormina e nella l’Unità Semplice della REMS allocata a Naso.

“Dopo l’approvazione del nuovo Atto Aziendale – dice il direttore generale Paolo La Paglia – procediamo nell’emanazione dei bandi e nel successivo conferimento degli incarichi, ai fini di assicurare alle attività sanitarie aziendali un governo clinico stabile.”