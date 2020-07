PSI: “Disarmante il silenzio dell’amministrazione sull’ospedale Cutroni Zodda”

La sezione di Barcellona Pozzo di Gotto del PSI, riunito il Direttivo cittadino, ha affrontato la situazione in cui versa l’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, in attesa dell’annunciata riconversione dopo la fase dell’emergenza Covid-19

“Nonostante la fase più acuto della crisi legata al Coronavirus sembra sia ormai superata, come conferma il solo caso di contagio da aprile ad oggi, peraltro riguardante una persona proveniente dal nord Italia, allo stato attuale nessuna iniziativa concreta è stata ancora posta in essere per riattivare i reparti, secondo la configurazione precedente del nosocomio cittadino. Tutto ciò è comprensibile solo nell’ottica di una chiara volontà di depotenziamento della struttura barcellonese, in favore di altre strutture sanitarie del territorio. Per quali motivi si tenda a privilegiare altri ospedali, tuttavia, non è dato di sapere. L’unica cosa che è chiara ed evidente è che a rimetterci in termini di servizio è l’utenza del bacino di cui Barcellona Pozzo di Gotto costituisce il centro geografico più naturale. A questo si aggiunga anche che il dirottamento di utenti presso altre strutture, abbassa la qualità complessiva del servizio e mortifica il tessuto economico del territorio che ruota intorno all’Ospedale”.

“E’ disarmante – conclude la nota del direttivo del PSI – il silenzio dell’Amministrazione comunale e della deputazione regionale e nazionale che sembrano del tutto disinteressate al destino dell’Ospedale Cutroni Zodda”.