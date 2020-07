Galluzzo (DB): “Patetiche le critiche del PD sull’ospedale di Barcellona”

Il deputato regionale di Diventerà Bellissima, Pino Galluzzo, risponde per le rime alle critiche del Pd sulla gestione dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso la nota del segretario cittadino Nino Novelli.

“Se qualche esponente del Pd barcellonese – afferma – può ancora oggi dare fiato alla bocca e parlare di ospedale è grazie esclusivamente al governo Musumeci ed all’assessore Razza, che hanno abbracciato la volontà della deputazione di centrodestra della città di salvare la struttura da una reale depotenziamento. Ricordo ancora che il Pd lo chiuse l’ospedale, sia per legge, che di fatto, ed ancora facciamo sacrifici per risollevarlo proprio in virtù dei danni provocati dall’allora presidente Crocetta del Pd e dell’assessore Gucciardi sempre del Pd, proprio sotto gli occhi di un’amministrazione comunale a quel tempo che ricalcava il governo Crocetta per colore politico. Quindi risparmiateci interventi allarmistici sull’argomento perché sanno di patetico. Fin quando al governo della regione ci sarà Musumeci la città vedrà sempre crescere l’ospedale così come passerà alla storia il valore del Cutroni Zodda messo in campo al tempo della pandemia”.