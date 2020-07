Summer life, il grest virtuale della parrocchia di Santa Maria Assunta

Parte oggi con il primo video Summer Life, il grest virtuale organizzato sulla rete internet dagli animatori della Parrocchia di Santa Maria Assunta, guidata da padre Santino Colosi.

“Come ogni anno – sottolineano gli organizzatori – seguiamo per il nostro Grest la proposta che viene lanciata dagli oratori delle diocesi lombarde. Quest’anno, a causa dell’emergenza del Covid-19, non potendo incontrare fisicamente i ragazzi, abbiamo pensato di lanciare la proposta del Grest virtuale, per far sentire comunque la nostra presenza ai ragazzi ed alle loro famiglie. L’obiettivo è anche quello di far capire loro che l’oratorio e gli animatori sono attivi e speranzosi di poter tornare al più presto a condividere momenti di gioia e allegria insieme! Il tema che quest’anno ci accompagna si chiama Summer life – Per fare nuove tutte le cose. Nelle 4 settimane previsti per questa iniziativa affronteremo il tema del creato, della casa, del cibo e del prendersi cura. Nel video daremo spazio all’ascolto della parola di Dio, ad una riflessione, ai balli, al racconto e ad un lavoretto settimanale”.

24live ha accolto l’invito della parrocchia di sostenere questa iniziativa e vi propone il primo dei quattro appuntamenti con Summer life. Buona visione.