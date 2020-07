Merì, rinnovato il gonfalone del Comune: in servizio due vigili urbani da Barcellona

La giunta comunale di Merì, guidata dal sindaco Filippo Roberto Bonansinga, ha deliberato l’acquisto di un nuovo gonfalone, insieme alla fornitura e messa in opera di una rinnovata scritta “Municipio” sulla facciata del sede municipale.

Nella stessa seduta è stato ratificato l’accordo per la prestazione in servizio di due vigili urbani, di ruolo presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con contratto part-time. I due ispettori Massimo Miano e Domenico Puliafito saranno impegnati per un totale di 12 ore settimanali, con incarico a tempo determinato dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2020.

E’ stato inoltre approvato il nuovo regolamento per l’attivazione del centro per anziani all’interno di una delle strutture comunali presenti sul territorio.