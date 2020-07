Furnari ottiene il titolo di “Città che legge”

Il Comune di Furnari ha ottenuto il riconoscimento di “Città che legge” per il biennio 2020/2021.

A conferire tale qualifica, meritata grazie all’intensa attività della biblioteca comunale “Lorenzo Chiofalo” guidata da Nella Privitera, è stato il Centro per il libro e la lettura, organismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che si propone come obiettivo principale quello di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale della comunità, attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

La biblioteca di Furnari non ha mai interrotto la sua incessante attività neppure nel periodo del lockdown, durante il quale ha continuato a promuovere la lettura, utilizzando gli strumenti digitali ed in particolare diffondendo video in cui venivano letti collettivamente poesie e brani tratti da libri di autori classici e contemporanei.