Vox Italia sulle strisce blu a Barcellona: “Una giusta marcia indietro dell’Amministrazione”

Il circolo Vox Italia prende atto del ripensamento dell’amministrazione comunale barcellonese in merito all’individuazione degli stalli attraverso i quali consentire l’avvio del deliberato servizio di sosta a pagamento nel centro cittadino.

“Non possiamo far altro, allo stato – scrivono il coordinatore provinciale Mario Coppolino ed i rappresentanti del circolo di Barcellona Francesca Fugazzotto e Tonino Scarpaci – che augurarci che le bacchettate ricevute, attraverso le voci critiche di stampa e di quest’unica forza politica, portino l’amministrazione in carica, anche per il futuro e per altri provvedimenti (Vd. antenne 5G) gravemente incidenti sul diritto alla salute dei barcellonesi, ad esercitare la propria attività con maggiore prudenza e ponderatezza. Anche per evitare ai propri assessori di dover giustificare l’evidente pasticcio confezionato dall’amministrazione, riferendosi sui social network a “voci infondate”, pur dinnanzi alla palmare evidenza delle strisce blu tracciate sul suolo urbano comunale. Melius reperpensa“.