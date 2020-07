Repubblicani e Idea Sicilia insieme nella lista “Barcellona Pozzo di Gotto al centro”

Il Partito Repubblicano Italiano ed Idea Sicilia, partito che fa riferimento all’assessore regionale Roberto Lagalla, hanno unito le forze per proporre un progetto unitario in vista delle prossime elezioni comunali. E’ stata varata così una lista civica dal nome “Barcellona Pozzo di Gotto al Centro”, formata da giovani uomini e donne da tempo attivi sul territorio nel settore civico, imprenditoriale e culturale. Il gruppo punta a mettere la Città di Barcellona Pozzo di Gotto al centro di ogni interesse economico, sociale, culturale ed umano.

“Barcellona Pozzo di Gotto al Centro – si legge in una nota – per dire torniamo al centro della Provincia di Messina, ma anche al “centro-città”, intesa come cuore pulsante della polis e del consesso umano. La lista è contrassegnata dalle cupole delle due chiese madri per indicare un ideale incontro delle due anime cittadine. In basso sono stati posizionati i simboli del PRI e di Idea Sicilia”. La lista civica è tra quelle che sosterranno il candidato del Centrodestra, avv. Pinuccio Calabrò.