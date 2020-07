Barcellona, i residenti di via Stretto II Cicerata chiedono l’istituzione del senso unico

I residenti di via Secondo Stretto Cicerata chiedono attraverso una segnalazione a 24live l’istituzione del senso unico di marcia almeno nel periodo estivo, nel tratto compreso tra via Tanaro e via Cicerata.

“E’ evidente la difficoltà di transito con il doppio senso di marcia in una stretta, dove nel periodo estivo i residenti parcheggiano da entrambi i lati. In questi mesi il passaggio di due auto – afferma Roberto Cordiano – è praticamente impossibile ed è già accaduto che si sono verificate delle liti preoccupanti tra gli automobilisti in transito. Appare strano che per diversi anni le precedenti amministrazioni abbiano installato il senso unico mare – monte e che oggi, invece, questo non sia più praticabile”.