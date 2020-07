98 anni dalla nascita di Bartolo Cattafi, la Pro Loco Manganaro propone il ritorno del Premio letterario

Con un sit-in davanti alla sede della Pro Loco Manganaro e una mostra di documenti il direttivo dell’associazione ha voluto ricordare ieri pomeriggio il novantottesimo anniversario della nascita del poeta Bartolo Cattafi. L’iniziativa è stata l’occasione per lanciare alla futura amministrazione comunale un appello affinchè riorganizzi, almeno per il centenario della sua nascita, che cadrà il 6 luglio 2022, il Premio Internazionale di Poesia a lui intitolato. Il concorso, che ha visto negli anni la partecipazione, in veste di concorrenti ma anche di giurati e relatore, di poeti di notevole spessore culturale, è stato organizzato dal Comune di Barcellona a partire dal 1981 per ben 10 edizioni e dal 1991 in poi ha visto l’apporto consistente della Pro Loco Manganaro fino al 2008, anno dell’ultima edizione. Per varie cause, tra cui la mancanza di risorse economiche, il premio negli anni non ha avuto una cadenza regolare e non si è potuto trasformare in un evento di grande portata, come avrebbe invece meritato e come merita il poeta Bartolo Cattafi, considerato dalla critica uno dei maggiori scrittori del secondo Novecento non solo italiano, ma condannato ad occupare uno spazio marginale nelle storie letterarie e, quindi, spesso sconosciuto al grande pubblico.