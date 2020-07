Rinviata l’attivazione delle strisce blu, serve una rimodulazione dei parcheggi

L’attivazione delle strisce blu a Barcellona Pozzo di Gotto subirà un rinvio. Sarà infatti necessaria una rimodulazione dei parcheggi a pagamento rispetto a quelli individuati, soprattutto sulla copertura del torrente Longano. Sarebbero infatti emerse delle differenze tra il numero degli stalli autorizzati dalla giunta comunale nel 2016 e quelli individuati dalla ditta nella zona centrale della città. Rispetto ai 26 stalli concessi sul piazzale Santalco, davanti all’istituto comprensivo Capuana Verga, si è infatti passati ad oltre 60 posti con un incremento che adesso dovrà essere modificato.

“Gli uffici – conferma il sindaco Roberto Materia – hanno verificato queste divergenze e informato la ditta della situazione. Nei prossimi giorni sarà convocata una riunione per procedere al riposizionamento delle strisce blu sul territorio comunale, garantendo per tutti gli spazi liberi al parcheggio”. Il primo cittadino ha poi smentito le voci circolate sui social circa l’attivazione delle strisce blu anche lungo la litoranea: “Non ci saranno parcheggi a pagamento a Spinesante, nè tanto meno a Calderà, dove in un breve tratto adiacente alla piazza delle Ancore è stata istituita la zona a traffico limitato, per tutelare i residenti, evitando il transito di ciclomotori soprattutto nelle ore serali e notturne”.

Si allungano quindi i tempi per l’avvio del servizio di parcheggi a pagamento, pensato nel 2005 per favorire i commercianti del centro, e adesso criticato da gran parte dei cittadini per l’attivazione in un momento di grande difficoltà economica per imprese e famiglie, alle prese con la crisi del fase post-Covid.