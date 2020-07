Il PD apre a M5S ed Italia viva: “Insieme nel rispetto delle nostre identità”

Il segretario cittadino del Pd Nino Novelli, in un momento in cui si stanno definendo gli schieramenti in vista delle imminenti elezioni comunali del 4 e 5 ottobre, lancia un appello all’unità della coalizione di governo nazionale anche a Barcellona. Il messaggio è rivolto sopratutto al M5S e ad Italia Viva, per costruire una coalizione più ampia, che possa portare avanti una politica per la città nel rispetto delle rispettive identità.

“Condivido pienamente le parole del Presidente Conte: il nostro paese ha bisogno di una coalizione di governo unita e compatta, che si presenti coesa anche alle elezioni regionali e comunali. Quando gli avversari politici sono rappresentati da soggetti come la Lega e Fratelli d’Italia, partiti i cui rappresentanti si sono spinti a chiedere Elezioni Anticipate in piena emergenza Lockdown, in barba a qualunque buon senso di solidarietà comune a fronte d’un emergenza che ha colpito tutte e tutti e più in particolare chi si trovava già in situazione di difficoltà, ritengo sia fondamentale costruire un campo largo, democratico e plurale che faccia fronte comune a certi tipi di degenerazione.

Rivolgo il mio appello dunque in particolare agli esponenti, di Italia Viva e Movimento 5 Stelle: unirci non vuol dire appianare le nostre differenze o nascondere le proprie identità; in questo momento unirsi vuol dire trovare idee comuni, aprire dialoghi costruttivi e democratici, e mettere le qualità di ognuno di noi a disposizione della nostra comunità, affinché possa tornare a crescere ed avvicinarsi ai propri cittadini. È necessario unirsi per non lasciare la città in balia di una seconda edizione della giunta Materia, mascherata dietro un volto diverso, ma non per questo meno dannosa e pericolosa della precedente, non fosse altro che hanno cambiato solo il frontman ma tutto il resto è rimasto immutato”.