Barcellona, nasce il movimento “Noi Città Viva”

Si è costituito a Barcellona Pozzo di Gotto il movimento politico “Noi Città Viva”, in vista delle future elezioni amministrative che si svolgeranno il prossimo 4 e 5 Ottobre. I promotori hanno definito le loro priorità e stanno dialogando con il candidato a sindaco del centrodestra Pinuccio Calabrò per trovare una convergenza sul programma da proporre agli elettori.

“Noi Città Viva – si legge in una nota – intende caratterizzarsi come proposta di area moderata e di matrice liberalsociale e democratica. L’adozione simbolica del seme d’arancia rappresenta per il movimento è un esplicito richiamo ad un florido passato ed al contempo vuole significare il “seme” della rinascita per un vero rilancio del tessuto socio-economico della città del Longano. Lo sviluppo economico e commerciale, la centralità delle politiche occupazionali, il ripristino dei servizi al cittadino, la tutela dell’ambiente, l’investimento nella cultura e nello sport, la concreta possibilità di ridurre la pressione fiscale locale per un conseguente miglioramento della qualità della vita per le famiglie, l’attenzione agli anziani come memoria storica, sono i temi sui quali il movimento si sta già confrontando insieme ad altre associazioni culturali ed alle forze politiche moderate di Barcellona Pozzo di Gotto. La “Mission” del movimento è quindi, di proporre azioni politiche che diano risposte adeguate alla perdita di fiducia nelle istituzioni con una spesa pubblica riqualificata, innovativa e senza sprechi volta a garantire condizioni di benessere per tutti i cittadini, eliminando ingiustizia sociale ed insicurezza economica”.

Nelle prossime settimane sarà ufficializzato l’organigramma di “Noi Città Viva”, movimento coordinato dall’Avv. Paolo Genovese e dall’ex Consigliere Provinciale dott. Tonino Calabrò, che avrà al suo interno un gruppo giovanile con responsabili Sebastiano Genovese e Dario Celona e un coordinamento alle Pari Opportunità.