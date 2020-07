La vetrina di 24live, acquista online dai negozi convenzionati con Commercio Virtuoso

Una vetrina per sostenere i commercianti di Barcellona Pozzo di Gotto e del suo comprensorio in momento di ripartenza dell’economia duramente colpito dell’emergenza Coronavirus.

E’ questo il presupposto che ha portato all’accordo tra 24live.it e la piattaforma Commercio Virtuoso. L’intesa prevedere la creazione di una vetrina pubblicitaria per i commercianti del comprensorio barcellonese che apriranno un negozio online su Commercio Virtuoso, per la vendita a domicilio dei loro prodotti. Il giornale online pubblicizzerà sui suoi canali social l’iniziativa che ha già avuto le prime adesioni ed è aperta a coloro che vorranno sfruttare questa interessante opportunità per allargare la loro clientela.

CLICCA SULLA VETRINA E SCEGLI I TUOI PRODOTTI