Pallavolo, la WG Morgan rinuncia alla serie B maschile e punta sui giovani

La Pallavolo W.G. Morgan Barcellona ha ufficializzato la scelta di non prendere parte al prossimo campionato di Serie B maschile.

“La società – si legge in una nota – fatte le dovute e attente valutazioni, ha deciso di puntare esclusivamente sui giovani e di lavorare in questa direzione, accompagnata dai valori di etica sportiva nei quali ha sempre fermamente creduto. La decisione scaturisce dalla scarsa partecipazione e dai mancati riscontri ottenuti in queste due stagioni di Serie B. Il pubblico è stato praticamente assente, nonostante le tante iniziative societarie e l’ingresso completamente gratuito al PalaMorgan. Gli sponsor, nonostante i pacchetti assolutamente alla portata, hanno preferito non sostenere una squadra che comunque ha onorato e rappresentato la città di Barcellona Pozzo di Gotto. Tutto ciò a fronte di un impegno economico non indifferente affinché nulla mancasse ad atleti, staff tecnico e staff societario. Pertanto, alla luce di questa analisi, la Società preferisce investire tutte le sue risorse umane, tecniche ed economiche sui giovani e sull’aspetto sociale, promuovendo così i veri e autentici valori dello sport”.