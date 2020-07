La riconversione del Cutroni Zodda, la Uil esprime il suo compiacimento

La Uil Fpl, attraverso una nota del segretario provinciale UIL FPL Pippo Calapai e del responsabile aziendale area medica Paolo Calabrò, ha esprime vivo compiacimento per le dichiarazioni affidate alla stampa dal direttore generale dell’Asp di Messina Paolo La Paglia circa l’imminente riconversione in non covid dell’ospedale di Barcellona P. G.

“È di tutta evidenza che l’azione incisiva ed incessante della UIL FPL, per cui il responsabile area medica ha pagato un prezzo “salato” ( ma questo poco importa) per la strategia limpida e trasparente intrapresa al riguardo, come nella tradizione del sindacato, ha indubbiamente spinto alle decisioni annunciate in così pompa magna. Adesso attendiamo il direttore generale alla prova dei fatti e ne seguiremo l’evolversi con la massima attenzione ed onestà intellettuale come sempre“.