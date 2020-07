Isola ecologica… poco ecologica a Centineo: la denuncia dei residenti

L’isola ecologica di Via Taormina a Centineo, per il suo posizionamento in una via secondaria, è ormai diventata un ricettacolo di ogni tipo rifiuti. Ai problemi legati all’efficienza del servizio, che vede sempre più spesso la presenza di un’isola ecologica stracolma di rifiuti, si aggiunge l’inciviltà di alcuni cittadini, spesso provenienti da altri quartieri. Con la struttura mobile piena d’immondizia, i molti si sentono legittimati ad abbandonare i loro rifiuti in terra, dove rimangono per svariati giorni prima che dietro ripetute segnalazioni qualcuno ci faccia carico di ripulire la zona.

I residente sono esasperati, soprattutto perchè nel periodo estivo l’aumento delle temperatura si diffonde nella zona l’olezzo maleodorante prodotto della parte umida dei rifiuti.