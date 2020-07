Appello della Pro Loco Manganaro al futuro sindaco per un rilancio culturale della città del Longano

“Abbiamo bisogno di essere amministrati da un sindaco che scelga degli assessori che sappiano cooperare incisivamente nel difficile compito di sottrarre il territorio agli interessi dei partiti; che sia capace di prendere provvedimenti impopolari e sappia gestire con equilibrio il rapporto con gli impiegati comunali, premiando i più solerti; che sappia svincolarsi dai condizionamenti di chi, pur professandosi paladino del bene comune, intende perpetuare antichi riti della politica del compromesso…”. E’ questo l’incipit di un appello lanciato un decennio fa, alla vigilia delle elezioni comunali, dall’allora presidente della Pro Loco Manganaro, Gino Trapani, al futuro sindaco della città del Longano. Attraverso un volantino venivano tracciate le linee guida necessarie per una svolta “epocale” nella gestione della vita amministrativa della città che passasse attraverso una vera e propria rinascita non solo civile ma anche culturale. Ebbene questo appello, così come tutte le proposte necessarie a un vero e proprio rilancio culturale, può essere girato benissimo, in clima di competizione elettorale, a colui che sarà chiamato nel 2020 a rivestire il difficile ruolo di primo cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto, a testimonianza di come nella nostra gattopardesca isola “tutto cambia affinché nulla cambi”. Nel riprendere questo invito alla politica locale, l’attuale presidente dell’associazione culturale, Flaviana Gullì, con una punta di sano ottimismo, spera, però, che i prossimi anni siano davvero decisivi per le sorti della nostra città.

“Barcellona Pozzo di Gotto è ricca di fermenti culturali, che in passato hanno registrato anche eccellenze di primo livello. Anche tra i giovani (oggi un pò meno rispetto a dieci anni fa ndr) si manifesta un fermento privato, estemporaneo, al quale però non sempre corrisponde un’attenzione operativa da parte dell’amministrazione comunale, che riesca a mettere a sistema il settore culturale barcellonese, al fine di far diventare la cultura il tratto identificativo della nostra città insieme al turismo. Il prossimo sindaco, a nostro parere, dovrà impegnarsi a fare della cultura uno dei volani sociali ed economici della nostra società”.

Nel volantino è elencata pure una serie di suggerimenti: selezionare un pool di volontari a cui affidare la creazione di un Centro Studi e Documentazione dei Beni Immateriali (in particolare di arte e poesia contemporanea, studi basiliani, etnomuseali); riprendere il Premio Nazionale di Poesia “Bartolo Cattafi”; istituire una deputazione laica per le celebrazioni della Settimana Santa e tradizioni religiose; collegamento con staff turistico/commerciale, tradizioni di enogastronomia, Carnevale; museo di arte contemporanea presso i locali dell’ex stazione ferroviaria; creazione di una scuola di restauro e istituzione di un fondo comunale per giovani artisti; valorizzazione dei siti archeologici con la creazione di un Antiquarium; istituzione di un registro unico delle manifestazioni cittadine, regolamento di accesso e uso delle strutture comunali; agibilità e assicurazione dei locali adibiti a manifestazioni; ufficio segnalazioni interventi su monumenti e strutture e beni materiali (arredo urbano, restauro convento basiliani).