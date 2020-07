L’avv. Pinuccio Calabrò: “Con il sostegno della Lega si riunisce la coalizione del governo Musumeci”

La conferma del sostegno della Lega alla candidatura dell’avv. Pinuccio Calabrò si aggiunge alla coalizione già composta da Forza Italia, Diventerà Bellissima e Fratelli d’Italia, ricompattando i partiti che supportano a livello regionale il governatore Musumeci

“Con il riconfermato sostegno alla mia candidatura annunciato dall’On. Antonio Catalfamo – afferma Pinuccio Calabrò – possono ritenersi realizzate le condizioni da me auspicate e palesate pubblicamente di riunire le forze politiche della coalizione a sostegno del Governo Musumeci, nella progettazione di un programma, diretto alla realizzazione di un serio e concreto rilancio della nostra amata città. Nel ringraziare tutti i partiti del centrodestra Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Diventerà Bellissima, ribadisco l’invito ad ampliare il perimetro delle alleanze ai movimenti politici e civici che, condividendo strategie e finalità, vogliano sensibilmente adoperarsi in modo sinergico per il bene di Barcellona”.