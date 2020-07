Il Lions Barcellona chiude l’anno sociale con una serie di iniziative per la città

L’anno sociale del Lions Club di Barcellona, affidato alla presidenza dell’ing. Pippo Quattrocchi, si è chiuso con una serie di iniziative a favori di diverse realtà del territorio.

“Abbiamo consegnato – ricorda Quattrocchi – alle donne detenute nella sezione femminile del carcere di Barcellona attrezzature sportive, che ci avevano richiesto. Una nostra delegazione li ha incontrate, ascoltate e non nascondiamo la nostra commozione nel ricevere il loro ringraziamento e la loro richiesta di una continua attenzione”.

Il Lions ha poi consegnato al Comune di Barcellona P.G. un progetto esecutivo di completamento del piano di Protezione Civile, che consentirà al Comune di poter collocare tutte le tabelle necessarie con le indicazioni dei comportamenti da attuare in caso di eventi calamitosi. “Si sono studiate per ogni singola zona – precisa Quattrocchi – e per ogni nodo idraulico, dove esiste un pericolo idraulico e nei pressi dei ponti, le tabelle da collocare. Ciò consentirà, in caso di eventi calamitosi, una gestione più ordinata dell’emergenza e una maggiore presa di coscienza che tali eventi si ripeteranno. Dovremo essere preparati a gestirli con ordine e conoscenza sui comportamenti da adottare”.

All’ospedale di Barcellona P.G. è stata consegnata una libreria ed alcuni libri, che gradatamente, saranno implementati, in attuazione del progetto di umanizzazione della struttura in cui i Lions sono impegnati da tempo, ed è stata deliberata, con la copertura finanziaria, la fornitura per lo spazio adiacente la “Chiesa di S. Andrea” dell’attrezzatura per il gioco e lo sport dei bambini, con il fine di favorire la socializzazione e la possibilità che possano essere impegnati in attività salutare all’aria aperta.

“Abbiamo sottoscritto con la “ Casa di Francesco”, che ringrazio di vero cuore, una convenzione per l’utilizzo gratuito di locali per l’espletamento di counseling, nei confronti meno abbienti. Per questo progetto abbiamo già acquisito la disponibilità di medici, nostri soci, che inizieranno prima possibile la consulenza. Con il contributo volontario di persone non Soci del Club, sono state inoltre consegnate alle Suore di Maria Ausiliatrice dei sacchi di legumi da distribuire alle persone meno abbienti. La fiducia dimostra in quest’ultimo caso conferma che la città riconosce che noi operiamo con i cuore a favore di chi è in difficoltà”.

Tra gli eventi dell’ultima settimana di giugno c’è anche il convegno con modalità telematiche, realizzato in collaborazione con la nostra testata giornalistica, su “ Ecobonus, Sismabonus ed incentivi per le ristrutturazioni.

Nelle prossime settimane è in programma il tradizione passaggio della campana, con l’inizio del nuovo anno sociale, che vedrà come presidente del club service il dott. Nino Levita.