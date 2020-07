Carmelo Ceraolo non sarà il candidato a sindaco del M5S

Carmelo Ceraolo, presidente della Legambiente del Longano, ha ufficializzato la sua formale rinuncia alla candidatura a sindaco per il Movimento 5 Stelle, che gli aveva proposto di guidare il loro progetto per la città. “A causa di sopraggiunte riflessioni – scrive in una nota – in parte determinate dalla sensibile mutazione delle priorità personali, sociali e di impegno civico innescate dall’inaspettata pandemia, ho maturato, sia pure con un certo travaglio, la convinzione di non partecipare come candidato a sindaco alla prossima tornata elettorale. In questi ultimi mesi, infatti, la mia prospettiva ha subito un riposizionamento di visuale, riportandosi verso temi a me congeniali perché facenti parte della mia personale formazione e facendo tornare prepotentemente centrale l’impegno ecologista. Sono dispiaciuto per tale scelta, ma in questo momento la mia vocazione mi renderebbe poco incline ad affrontare con il giusto e meritato entusiasmo una campagna elettorale difficile e dunque impegnativa. Resto comunque disponibile a dare, ove occorra, il mio contributo”.

Gli attivisti del movimento di Barcellona, preso atto della decisione del presidente della Legambiente, sono impegnati in questa fase a definire un loro progetto per la città, per poi richiedere la certificazione ufficiale al blog nazionale di un candidato a sindaco che lo possa degnamente rappresentare nell’imminente campagna elettorale.