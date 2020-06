Rotary Barcellona, l’avv. Francesco Giunta è il nuovo presidente

Il Rotary Club di Barcellona P.G. ha celebrato il tradizionale rito della “Passaggio della campana” tra il presidente uscente dott. Attilio Liga ed il nuovo presidente, avv. Francesco Giunta, chiamato a guidare il club fino a giugno 2021.

La cerimonia tenuta presso un noto locale di Protonotaro è iniziata con la relazione del past-president Attilio Liga, che tracciato un bilancio delle attività svolte durante il suo anno sociale, condizionato negli ultimi mesi dall’emergenza Covid-19. Al nuovo presidente Francesco Giunta è stato affidato il compito di esporre il suo programma per anno sociale 2020-2021, che ha confermato la ferma volontà di continuare ad operare al servizio della collettività di cui il club. Tra i progetti annunciati c’è quello approvato dal distretto 2110 Sicilia – Malta, che vedrà come protagonisti i ragazzi delle scuole ed avrò come oggetto la lotta contro lo spreco dell’acqua potabile e contro l’uso indiscriminato della plastica.

Gli ospiti della serata l’assessore Angelita Pino, in rappresentanza del Sindaco e dell’amministrazione comunale, l’arciprete della Basilica di S. Sebastiano Padre Tindaro Iannello, il direttore dei Salesiani Don Carmelo Umana, il presidente del Lions Club ing. Giuseppe Quattrocchi, il presidente della Fidapa dott.ssa Tania Crisafulli, il presidente del Rotaract dott. Giuseppe Recupero, ed in rappresentanza del Governatore distrettuale Alfio di Costa hanno portato il loro saluto la dott.ssa Pia Pollina (assistente del governatore A.R. 2019-2020) e l’avv. Ottaviano Augusto (A.R. 2020-2021).

Il Presidente Francesco Giunta guiderà un nuovo consiglio direttivo composto dal Vice presidente Giovanni Puglisi, dal Segretario Salvatore Scarpaci, dal Tesoriere Michelangelo Bellinvia, dal Prefetto Nicolò Mazzeo e dai consiglieri Antonino Fausto Bucolo, Erina Calvaruso, Domenico Calamuneri, Luigi De Luca, Cettina Ginebri, Michelangelo Ingegneri, Attilio Liga, Concetto Li Mura, Paolo Maggio, Salvatore Miano.