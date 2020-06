Barcellona, vegetazione spontanea ed incuria nella dismessa scuola di Militi

Una cittadina di Barcellona Pozzo di Gotto ha segnalato alla redazione la situazione di totale abbandono in cui versa una vecchia struttura scolastica di Militi.

Il terreno circostante il plesso, che risulta comunque recintato, dimostra il reale pericolo per l’incolumità pubblica di chi vive nella zona, a causa dell’alto rischio di incendi che potrebbero generarsi durante la stagione estiva. Il terreno infatti, risulta totalmente invaso da arbusti alti e secchi, che hanno iniziato ad invadere anche le proprietà private dei residenti.

I cittadini auspicano nel più breve tempo possibile un intervento di scerbatura e pulizia che riporti il decoro delle aree pubbliche e private, in vista delle misure di distanziamento fisico, igiene e prevenzione post covid previste nel documento del Comitato tecnico-scientifico per il rientro in sicurezza a settembre nelle scuole.