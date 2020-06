AssoImprese Eolie chiede la riattivazione aliscafi da Reggio Calabria a Lipari

“In concomitanza con l’arrivo a Reggio Calabria dei treni Frecciarossa ed Italo, tenendo anche conto dei viaggiatori provenienti dagli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Catania, si chiede l’immediata riattivazione della linea aliscafi diretti da Lipari per Reggio Calabria con la corsa mattutina delle ore 7:00 e le derivanti coincidenze dalle altre isole del nostro arcipelago ed un’altra corsa di ritorno pomeridiana oltre quelle previste, con partenza da Reggio Calabria per Lipari alle ore 19:45”.

A chiederlo agli organi preposti è il Presidente di AssoImprese Eolie, Alessandro Crivelli che aggiunge quanto segue: “Rafforzare la tratta con le navi Napoli Isole Eolie Milazzo e viceversa, con tre corse settimanali e due in media e bassa stagione; posticipare l’ultima corsa aliscafi delle ore 19:00 alle ore 20:00 per Milazzo Lipari e viceversa; effettuare la corsa serale Lipari Vulcano Milazzo e viceversa della nave Ro Ro Caronte e Tourist anche la domenica; alla nave Siremar da Milazzo Vulcano Lipari far posticipare la partenza alle 18.30 come nei precedenti anni. Il ripristino della corsa aliscafi nei giorni di lunedì e mercoledì alle ore 7:00 con la tratta Filicudi Salina Rinella Lipari;Ritengo sia un atto dovuto alla popolazione ed ai turisti tutti, ribadendo che non possiamo più convivere con ulteriori disagi con i quali noi isolani ci confrontiamo da troppo tempo, soprattutto in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo”.