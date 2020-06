Nominato il Commissario ‘Diventerà bellissima’ di Terme Vigliatore

L’azione di Diventerà Bellissima ha come riferimento le politiche di inclusione del Presidente Musumeci. Anche a Terme Vigliatore, come nel resto della Sicilia, il Movimento si aprirà ai Cittadini con la campagna tesseramento, per dare un’ampia possibilità a chi lo desideri di partecipare in maniera attiva all’Amministrazione della Cosa Pubblica.

“A tale fine – ha commentato il coordinatore provinciale, Avv. Giosuè Giardina che ne ha dato notizia- unitamente alla costituzione del Circolo Cittadino e sentiti gli attuali iscritti, ho dato seguito alle indicazioni proveniente dalla Base, nominando Commissario Cittadino di Diventerà Bellissima il Dott. Claudio Recupero, professionista stimato e figura particolarmente rappresentativa dal punto di vista politico. Sono sicuro che il dott. Recupero, nel ruolo di guida del nostro Movimento, saprà rappresentare al meglio le istanze dei Cittadini, favorendo una quanto più ampia condivisione dei punti programmatici volti a portare Terme Vigliatore fuori dalla stagnazione politica. A nome di tutti gli iscritti ringrazio l’On. Pino Galluzzo per il costante impegno all’Assemblea Regionale Siciliana e la continua presenza sul Territorio, volti ad affrontare e superare i molteplici problemi delle nostre Comunità”.