Noicisiamo al fianco di Calabrò: “Insieme per dare risposte alla città”

Il gruppo politico #Noicisiamo, guidato dal coordinatore Salvatore Coppolino, accoglie con soddisfazione la ritrovata unità del centrodestra, che si è ricompattato in buona parte sotto il nome dell’avvocato Pinuccio Calabrò, candidato della coalizione guidata da Forza Italia, Diventerà Bellissima e Fratelli d’Italia. In attesa di conoscere la decisione definitiva della Lega, al momento rimasta fuori dai giochi, il movimento #Noicisiamo, rappresentato in consiglio comunale da Salvatore Imbesi, lancia la sua campagna elettorale: “Non si può non esultare per una ritrovata unità alla quale tutti insieme abbiamo aspirato, lavorando alacremente. Il percorso unificato intrapreso dalla coalizione è, a nostro avviso, la migliore soluzione possibile per la città che ha bisogno di “quell’efficienza ed efficacia per il bene del territorio” auspicata dalle parti che hanno ratificato un accordo fortemente voluto. Dopo questo passaggio fondamentale, che punta a dare alla nostra Barcellona Pozzo di Gotto un governo autorevole e in grado di sviluppare una programmazione incisiva per il rilancio della città, parte ufficialmente la nostra marcia di avvicinamento alle prossime amministrative”.