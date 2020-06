Legambiente chiede verifiche sul cantiere di Militi per l’installazione di una stazione radio

La Legambiente del Longano, attraverso il presidente Carmelo Ceraolo, ha dato seguito ad una segnalazione relativa ad intervento edilizio in località Militi, tra le Vie G.Angelo Cambria e Stretto I Scodella. Nel cantiere realizzare su un terreno privato si stanno completando i lavori per la realizzazione di un stazione radio base, come si evince dal cartello posizionato nel cantiere.

“Il Circolo Legambiente del Longano APS, in rappresentanza dei cittadini della zona di Militi, che hanno interpellato l’associazione ambientalista chiede che vengano effettuati i dovuti controlli sulle autorizzazioni concesso per la realizzazione di una stazione radio base nella parte terminale della strada che collega la zona di Militi con la zona del nuovo tracciato ferroviario. A far data dal 25 maggio scorso si è avuto modo di constatare che sono stati iniziati lavori all’interno di un terreno privato e che gli stessi sono quali ultimati. E’ importante che l’Ufficio tecnico proceda alle opportune verifiche circa la regolarità dell’intervento eseguito, ai sensi della vigente normativa”.