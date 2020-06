La Destra Barcellonese lancia la campagna elettorale: “Con il Centrosinistra auguriamo un confronto sui contenuti”

Il gruppo della destra Barcellonese rappresentato dai consiglieri comunali Alessandro Nania, Melangela Scolaro e dall’Ass. Nino Munafó plaude alla scelta unitaria del centrodestra, che ha indicato nell’avv. Pinuccio Calabrò il candidato alla carica di sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. Allo stesso tempo auspica l’adesione anche del gruppo dell’on. Catalfamo e ribatte alle dichiarazione del centrosinistra, che ha parlato di logiche di spartizione del potere nella scelta di unire il centrodestra. L’auspicio che arriva dal gruppo che fa riferimento all’area dell’ex senatore Domenico Nania è quello di potersi confrontare sui temi che interessano la gente e non sulle polemiche politiche.

“Il 28 giugno è stato un giorno importante per il centro-destra perché FI, FdI e DB hanno scelto di correre insieme alle prossime elezioni comunali del ‪4 ottobre‬. L’auspicio è che anche il gruppo che fa riferimento all’on. Catalfamo sciolga le proprie riserve unendosi alla coalizione. Sulla stampa è stato pubblicato un comunicato in cui “Città aperta” e il PD, invece di augurarsi una competizione leale sui programmi e sui contenuti, usano epiteti contro il centro-destra, parlando di “spartizione di potere” e ipotizzando “interessi personali”. Un linguaggio che evidenzia come per queste sinistre l’avversario sia visto sempre come un nemico da distruggere e non come un avversario col quale competere. Il gruppo della destra Barcellonese rappresentato dai consiglieri comunali Alessandro Nania, Melangela Scolaro e dall’Ass. Nino Munafó coglie, invece, l’occasione per complimentarsi con tutti i candidati-Sindaco, augurando loro un grande “in bocca al lupo”. Candidarsi vuol dire confrontarsi, mettersi in gioco, trascurare parte dei propri affetti, del proprio lavoro, per contribuire al bene della comunità. Da ultimo, ma non per ultimo, sperando in un confronto serrato, leale e rispettoso dell’avversario, auguriamo il meglio a tutti coloro i quali si candideranno al consiglio comunale, così affrontando un’avventura impegnativa e di grande responsabilità. Vinca il migliore!”.